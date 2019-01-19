“عطّال” يُزاحم “كريستيانو رونالدو” وينال الإعتراف

أختير الدولي الجزائري، يوسف عطّال كثاني أفضل صفقة خلال الموسم الجاري، بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، من طرف موقع “هو سكورد”.

ولم يُتفوق على الظهير الأيمن، سوى أسطورة البرتغال “كريستيانو رونالدو” الذي حل في الصدارة، بعدما فرض منطقه سريعا مع “اليوفي”.

وأصبح مُدافع المنتخب الوطني الصاعد، ينال الإعتراف الفرنسي والعالمي بشكل أكبر من أسبوع لآخر، تزامنا مع العروض الكبيرة التي يُقدمها.

ويُترقب أن يواصل إبن “واضية” تألقه اللافت سهرة اليوم في “الليغ 1″، خلال السفرية التي تقود “نيس” لمُلاقاة نظيره “رامس”.