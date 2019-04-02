“عطّال” يُسابق الزمن للتعافي من الإصابة

يخضع الدولي الجزائري، “يوسف عطّال”، حاليا لعلاج مُكثف للتخلص من آثار الإصابة الأخيرة التي يُعاني منها على مُستوى العضلات المُقربة.

وتعرض الجناح الطائر لمُشكل على مُستوى الرُكبة، وهذا بعد مُشاركته مع المنتخب الوطني خلال المواجهة الودية بين المنتخب الوطني و”تونس”.

ويُسابق خريج مدرسة “شبيبة القبائل” الزمن للعودة للمُنافسة الرسمية، بأسرع وقت ممكن، لتدعيم “نيس” في الجولات المُتبقية من “الليغ 1”.

ويعيش إبن “واضية” فترة حساسة بعد تغيير منصبه، وتعرضه لإنتقادات من مُدربه “فييرا” الذي طالبه بالتخلص من الفردية في اللعب.