“عطّال” يُواصل حصد الجوائز في فرنسا!

واصل الدولي الجزائري، يوسف عطّال حصد الجوائز والتكريمات في فرنسا، نظرا لمُستوياته الكبيرة جدا منذ وصوله لنادي “نيس”، الصيف الماضي.

وأختير الظهير الأيمن من طرف أنصار “الجيم”، كأحسن لاعب في تشكيلة الفريق، خلال مرحلة الذهاب، في تصويت جريدة “nice matin”.

وتحصل خريج مدرسة شبيبة القبائل على نسبة ساحقة من الدعم وصلت لـ”52%”، مُتفوقا على زميله “والتر بنيتز” و”آلان سان ماكسيمان”.

ويُصنف إبن “واضية” حاليا من أفضل الأسماء الناشطة في “الليغ 1” من طرف وسائل الإعلام الفرنسية، وبإعتراف المُختصين في “ليغزاغون”.