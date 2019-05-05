“عطّال” يُوجه رسالة مُشفرة لإدارة “نيس”

وجه الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” رسالة مُشفرة لإدارة ناديه “نيس”، بعدما رفضت فكرة تسريحه لأحد كبار أوروبا الراغبين في إستقدامه.

وصرّح لجريدة “لو باريزيان” قائلا بخصوص مُستقبله الإحترافي :”أنا أريد اللعب في رابطة الأبطال الأوروبية، وأنا أعمل من أجل ذلك”.

وجاء هذه الخرجة القوية من إبن “واضية”، في وقت أكد فيه مُدربه “باتريك فييرا” رفضه المُطلق لفكرة تسريحه، الصيف الداخل.

ويتواجد الجناح الطائر على رادار كل من “تشيلسي” الإنجليزي، “أتليتيكو مدريد” و”إشبيلية” الإسبانيين، إضافة لـ”إنتر ميلان” الإيطالي و”بايرن ميونيخ” الألماني.