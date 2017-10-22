عـمّــال ورشـــة إنجـاز سـد وادي «الجـدرة» يـدخلـون في إضراب مـفــتوح بـسـوق أهـراس

احتجاجا على هضم حقوقهم من طرف الإدارة

شنّ عمّال الورشة «T121» المكلّفة بإنجاز مشروع سد وادي «الجدرة» في ولاية سوق أهراس، إضرابا عاما ومفتوحا، منذ ستة أيام على التّوالي، توقّفوا من خلاله عن مزاولة العمل.