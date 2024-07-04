عفو رئاسي لـ8094 محبوسا والنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم والتكوين

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء مرسومين رئاسيين. يتعلق الأول بإجراءات العفو ويشمل 8094 محبوسا. حسب بيان رئاسة الجمهورية.

ويتعلق المرسوم الثاني، بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2023-2024.

وحسب البيان ذاته، فإن العفو الرئاسي، يستثني جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن. تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة. الاعتداء على الأصول أو القُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء. عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة. المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام. تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها، جرائم التهريب والفساد. وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار. والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا.

و المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس. والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع وكذا مرتكبو الجرائم، المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون. وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.