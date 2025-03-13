عفيف: “عطال ساعدنا كثيرا بخبرته منذ التحاقه بالفريق”

أثنى نجم نادي السد القطري، أكرم عفيف، على زميله، الدولي الجزائري يوسف عطال، لمساهمته في بلوغ فريق السد، ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال أكرم عفيف، بخصوص عطال، في تصريح نقله موقع “win win”: “أنا سعيد لأجل يوسف عطال”.

كما أضاف: “عطال، لاعب خبرة، وساعدنا كثيرًا منذ قدومه، لا سيما في الفترات الماضية، وهو مهم بالنسبة إلينا كحال بقية اللاعبين”.

وختم هداف نادي السد القطري، أكرم عفيف: “نبارك ليوسف عطال، وللجماهير الجزائرية التي قدمت من أجل تشجيع”.