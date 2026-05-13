عقارات وأموال فاقت 500 مليار سنتيم.. شركة “نور خان للتبغ ” أمام القضاء بسبب الفساد

أجلت اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 3 جوان المقبل. محاكمة أكبر قضايا الفساد تورطت فيها شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ. طالت شركة “نور خان للتبغ” تورط فيها صاحب الشركة المدعو (ب. حسان ) رفقة متهمين آخرين.

المتهمون حسب ما تحصلت عليه “النهار أولاين” من مصادر قضائية، يتراوح عددهم 23 متهما من بينهم 12 متهما موقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة يتراسهم صاحب شركة تبغ المسماة (نور خان للتبغ ) و الذي ينحدر صاحبها من ولاية عين مليلة. كانوا يتلقون رفقة هذا الأخير مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لأموال يتم إيداعها ببنوك مختلفة لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه. المتأتي عن طريق التهرب الضريبي وتبييض الأموال وهو ما كبد الخزينة العمومية أموالا طائلة.

وقائع القضية

و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها إلى تاريخ 2024/04/28 التي تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة الثامنة بالقطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد. حيث ثبت من خلال التحقيق الابتدائي أنه تم حجز أملاك عقارية ومنقولات. بالإضافة كذلك إلى أموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمنية للمتهمين بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم.

كما وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بتبييض الأموال و العائدات الإجرامية. وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي و ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات و قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور. بالإضافة كذلك إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الممارسات التجارية.

