عقارات ومركبات فاخرة.. الإطاحة بشبكة إجرامية لتبييض الأموال في باتنة

تمكنت فرقة البحث والتدخل “BRI”، لولاية باتنة، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال واسترجاع عائدات إجرامية تفوق قيمتها المالية 31 مليار سنتيم بباتنة.

وحسب بيان لذات الهيئة، كشفت التحريات لجوء أعضاء الشبكة الإجرامية إلى تبييض الأموال المتأتية عن المتاجرة بالعملة الأجنبية.

كما كشفت التحريات توظيف الشبكة للأموال في إقتناء عقارات داخل الوطن، والمتاجرة في المركبات الفاخرة المستوردة، والمركبات المصنعة محليا.

وأسفرت العملية إجمالا عن توقيف 03 أشخاص، مع ضبط واسترجاع مبالغ مالية معتبرة. واسترحاع مبلغ مالي يقدر بـأزيد من نصف مليون يورو ومبالغ مالية أخرى من العملات الأجنبية. وكذا مبلغ 1 مليار و622 مليون سنتيم من العملة الوطنية.

كما مكنت العملية، من استرجاع 14 مركبة من مختلف الأصناف والعلامات، و3 أسلحة نارية وذخيرة من الصنف الخامس. وأكثر 3 كلغ من الذهب، وقرابة 8 كلغ من الفضة، وكذا تجهيزات حساسة وهواتف ذكية.