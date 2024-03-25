عقار: إلغاء وثيقة المسح عند إيداع العقود الموجهة للإشهار

أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، عن قرار إلغاء وثيقة “ملخص المسح-ملخص العقد” ( PR4bis). من الملف المطلوب عند إيداع العقود الموجهة للإشهار.

وتم هذا الإعلان خلال اللقاء الدوري للوزير مع ممثلي الغرفة الوطنية للموثقين،. المنعقد بمقر الوزارة بحضور رئيس الغرفة ورؤساء الغرف الجهوية وإطارات الإدارة المركزية لوزارة المالية.

و خلال هذا الاجتماع، برز على رأس الانشغالات المطروحة من طرف ممثلي الغرفة ضرورة إعادة النظر في إلزامية إيداع وثيقة “ملخص مسح الأراضي-ملخص العقد” نموذج (PR4bis). حيث أكد فايد خلال هذا اللقاء على أن النتائج المتوصل إليها مع هذه الهيئة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 28 جانفي الماضي على مستوى إدارة الأملاك الوطنية. وما سبقته من لقاءات تنسيقية وبالموازاة مع تقدم أشغال الرقمنة تؤكد أنه “بات من الضروري إعادة النظر في إلزامية تقديم وثيقة ملخص المسح – ملخص العقد عند إيداع العقود الموجهة للإشهار”.

و عليه تم خلال هذا اللقاء الإعلان الرسمي من طرف وزير المالية عن سحب هذه الوثيقة من قائمة الوثائق المطلوبة. عند ايداع العقود الموجهة للإشهار.

و أشاد وزير فايد بمثل هذه اللقاءات المهنية التي وحدت وجهات النظر وذللت الكثير من العقبات وكان لها الأثر الطيب. على تسريع التكفل بانشغال الموثقين وبالتبعية مصلحة المواطن.

و اعتبر الوزير أن هذه الإجراءات “تصب في مسعى توجهات الحكومة والتي ما فتئ رئيس الجمهورية يذكر بها للنهوض بإدارة عصرية تسودها بساطة الإجراءات وتميزها الشفافية وسرعة بلوغ الأهداف”.

من جهته, قدم المدير العام للأملاك الوطنية عرضا حول تقدم مشاريع تحول قطاعه نحو التكنولوجيا الرقمية. كما تم تقديم نماذج عملية لكيفية تقديم الطلبات عن بعد لعدة خدمات. مثل استخراج وثيقة CC12 ومخطط المسح العقاري.

كما من المتوقع أن يقدم هذا الفريق تقريره الأول في الشهر المقبل.