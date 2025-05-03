عقال وأعيان منطقة الطاسيلي نازجر ينددون ويطالبون بفتح تحقيق حول تصريحات محمد الأمين بلغيث

طالب عقال وأعيان منطقة الطاسيلي نازجر، بفتح تحقيق رسمي في خلفيات ومضامين تصريحات محمد الأمين بلغيث، التي تمس بأحد ركائز الهوية الوطنية، كما طالبوا بتطبيق القوانين المعمول بها ضد كل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه مقومات الشخصية الجزائرية.

وأعرب عقال وأعيان منطقة الطاسيلي نازجر، عن امتعاضهم واستيائهم البالغ إزاء التصريحات الصادرة عن المدعو محمد الأمين بلغيث. عبر منبر قناة “Sky News Arabin”، والتي جاءت حاملة لمضامين خطيرة ومغرضة، والتي تمس بأحد ركائز الهوية الوطنية.

وجاء في البيان “نيابة عن قبائل و سكان منطقة الطاسيلي نازجر نعرب عن امتعاضنا العميق واستيائنا البالغ. إزاء التصريحات الصادرة عن المدعو محمد الأمين بلغيث عبر منبر قناة “Sky News Arabin”. والتي جاءت حاملة لمضامين خطيرة ومغرضة، تنكر الوجود الأصيل والمشروع للهوية الأمازيغية في الجزائر وشمال إفريقيا”.

استغلال منصات إعلامية أجنبية مشبوهة للترويج لخطابات تحاول العبث بالنسيج الوطني

وأضاف البيان “إن هذا الخطاب غير المسؤول والمتحامل لا يعبر سوى عن رؤية إقصائية متجاوزة. تصطدم صراحة مع ثوابت الأمة الجزائرية التي أسست على مبدأ الوحدة في التنوع. والتي كرسها دستور البلاد في مادته الرابعة، حيث تم اعتماد الأمازيغية لغة وطنية ورسمية إلى جانب العربية. تتويجاً لمسار نضالي ووطني طويل ساهم فيه جميع أبناء الجزائر دون استثناء”.

وتابع “ترفض بشدة هذا النوع من الطروحات التي تمس اللحمة الوطنية، وتسيء إلى التاريخ والذاكرة الجماعية للأمة الجزائرية. وندين استغلال منصات إعلامية أجنبية، مشبوهة الارتباطات، في الترويج الخطابات تحاول العبث بالنسيج الوطني. وتمرير سرديات دخيلة على الواقع الجزائري”.

وأردف البيان “إننا و بصفتنا ممثلا عن لقبائل وأعيان منطقة الطاسيلي نازجر، نطالب بفتح تحقيق رسمي. في خلفيات ومضامين هذه التصريحات، التي تمس بأحد ركائز الهوية الوطنية. تطبيق القوانين المعمول بها ضد كل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه مقومات الشخصية الجزائرية. وتحصين المنابر الإعلامية الوطنية والدبلوماسية الثقافية، بما يعزز الخطاب الجامع ويعري مشاريع التفتيت والتشويه القادمة من الخارج”.

كما نجدد تمسكنا بالوحدة الوطنية، واعتزازنا بانتمائنا الأمازيغي والعربي والإفريقي، وبعمقنا التاريخي والحضاري. ونعلن وقوفنا صفاً واحداً في وجه كل من يحاول تفويض الأسس التي بنيت عليها الدولة الجزائرية. الحديثة المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، و الوحدة الخالدة لشعبنا العظيم، يضيف البيان.

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