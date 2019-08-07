عقال وأعيان منطقة طاسيلي نازجر بإيليزي يرحبون بمبادرة بن صالح

رحب أمين العقال والأعيان لمنطقة لطاسيلي نازجر بإيليزي بمبادرة رئيس الدولة تكليف مجموعة من الشخصيات الوطنية لرعاية حوار شامل.

وذلك مع مختلف أطياف المجتمع للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد وإنتخاب رئيسا للجمهورية وبناء دولة عصرية على مبادىء نوفمبرالمجيد.

كما ذكر عومة الحاج ابراهيم بن عومة بضرورة تسليم المشعل لجيل الإستقلال من الشباب وإيلاء الإهتمام اللازم بكفاءات جنوبنا الكبير خاصة منها الشباب.

وإختتم أمين العقال والأعيان بالشكر والعرفان للقوات المسلحة المرابطة على حدودنا لحماية أمن وإستقرار بلادنا.