عقبات تواجه اقتناء لقاح فايزر للجزائريين.. هذا ما قاله وزير الصحة

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأحد، عن عقبات تواجه اقتناء لقاح فايزر للجزائريين.

يأتي هذا خلال تصريح وزير الصحة على هامش زيارة التفقد التي قادته الى مصلحة كوفيد 19 بمستشفى بني مسوس.

وقال وزير الصحة “هناك لقاحات أخرى تنتجها دول أخرى، سنجتمع مع اللجنة الصحية والخبراء ونناقش سعره ونوعيته والكمية المطلوبة”.

وأضاف “بالنسبة للقاح فايزر، هناك جوانب ندرسها، يجب أن نجلب هذا اللقاح في ظروف خاصة من بينها حاويات بـ70 درجة تحت الصفر”.

وتابع “هذه الحاويات لا يمكن أن تفتح إلا مرتين، كما يجب أن تحتوي الحاويات على ثلج خاص يصنع تحت 70.9 درجة”.

وأوضح أن هناك العديد من الجوانب التي يتم دراستها لاقتناء هذا اللقاح، من بينها السعر والحقن الخاصة به.

وأشار أن الجزائر تحدثت مع العديد من المخابر العالمية حول اللقاح بما فيها فايزر.

وأضاف “عندما تفصح منظمة الصحة العالمية عن اللقاح المناسب، سنقوم بالواجب”.