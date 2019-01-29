عقب إحاطة كولر.. البوليساريو تؤكد دعمها للعملية السياسية الأممية

أكدت جبهة البوليساريو اليوم في بيان صحفي عقب إحاطة كولر لمجلس الأمن دعمها للعملية السياسية الأممية.

ودفاعها عن حق شعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

قدم المبعوث الاممي للصحراء الغربية، هورست كولر،في وقت سابق من نهار اليوم، إحاطة لمجلس الأمن الدولي.

وحث ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة سيدي محمد عمار أعضاء المجلس على دعم التقدم السريع نحو إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

لقد أظهرت الجولة الأولى من محادثات السلام حول الصحراء الغربية أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار فضلا عن كونه عائقا أمام السلام.

وبفضل المبعوث الشخصي والدعم الفعال من مجلس الأمن، لدينا الآن فرصة حقيقية لإيجاد حل عادل وسلمي ودائم.

يفضي إلى عملية حقيقية لتقرير المصير في الصحراء الغربية.

ويتعين على مجلس الأمن أن يبني على الزخم الحالي من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة.

تكفل حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير على النحو الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

إننا نحث أعضاء الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص على إعادة التفكير في نهجهم تجاه هذه القضية.

ودعم عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية باستخدام التجارة كحافز إيجابي من أجل التوصل لاتفاق سلام عادل ودائم.

وسنواصل القيام بدورنا لدعم العملية السياسية والدفاع عن حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

ولكي تتوطد مصداقية هذه العملية لدى شعبنا، فإنه من الضروري أن تقود الجولات المستقبلية من محادثات السلام إلى نتائج ملموسة.

وسيكون مفتاح التقدم هو دعم المجلس لمجموعة فعالة من تدابير بناء الثقة تشمل إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين من قبل المغرب.

وحضور مراقبين لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ووضع حد لانتهاكات المغرب لوقف إطلاق النار، والتوقف عن نهبه غير المشروع للموارد الطبيعية الصحراوية.