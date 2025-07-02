عقب استقباله من قبل الرئيس تبون.. هذا ما قاله وزير الفلاحة الفنزويلي

شكر وزير السلطة الشعبية للفلاحة الانتاجية والأراضي لجمهورية فنزويلا البوليفارية خوليو سيزار ليون إيريدي، اليوم الأربعاء. الرئيس الجزائري باسمه الخاص وباسم الرئيس نيكولاس مادورو موروس، والشعب الفنزويلي.

و في تصريح له عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبّر وزير الفلاحة الفنزويلي عن أسمى عبارات الشكر والعرفان. للرئيس تبون وللحكومة الجزائرية، على مشاركة النشاطات لتقوية العلاقات بين البلدين.

وتصبوا هذه الأخيرة، يضيف وزير الفلاحة الفنزويلي. إلى الرقي والازدهار لشعبي البلدين.