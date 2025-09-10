دعت الجزائر بالتنسيق مع دولة قطر الشقيقة، إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الأممي، لتدارس الوضع في الشرق الأوسط عقب الاعتداءات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة.

وتعرضت العاصمة القطرية أمس الثلاثاء، إلى إعتداء غاشم نفذه الكيان الصهيوني، حيث تم سماع دوي عدة انفجارات مع تصاعد للدخان في سماء “حي كتارا” بالدوحة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف قيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في العاصمة القطرية الدوحة. في حين أكد مصدر قيادي في الحركة أن الاستهداف وقع حين كان وفد حماس المفاوض. يناقش مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “الجيش والشاباك عبر سلاح الجو، هاجما بشكل دقيق قيادة حماس”.

أدانت الجزائر بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف اليوم العاصمة القطرية الدوحة. وتعرب عن تضامنها التام والمطلق. مع دولة قطر الشقيقة في وجه هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد أكدت أن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من توسيع رقعة اعتداءاته متعددة الأوجه والجبهات. ومن استهداف فريق المفاوضين حول إنهاء العدوان على غزة. يثبت للعالم أجمع أن المحتل لا يجنح للسلام وأنه لا يرى سقفاً لتهوره وغروره. وأنه لا يعبأ البتة بأبسط ما تتقيد به دول العالم من قيم وقواعد وضوابط.

كما أشار البيان، إلى أنه في هذا الظرف بالغ الخطورة، يتعين على المجموعة الدولية أن تدرك الحتمية الملحة. لتحمل مسؤولياتها كاملة في ردع المحتل الإسرائيلي، ووضع حدٍ لجرائمه في حق الفلسطينيين. وكبح جماح تصعيده الذي يجر المنطقة بأسرها نحو دوامة لا متناهية من اللاأمن واللا استقرار.

