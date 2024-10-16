عقب الفيضانات الأخيرة.. تصنيف هذه البلديات منكوبة عبر 7 ولايات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت في الفترة الممتدة من 28 فيفري وأول مارس 2024.

وتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية فقد تم إعلان البلديات منكوبة بولاية بجاية: بلديات أميزور، سوق الاثنين، كنديرة، أوقاس، بني جليل، صدوق، تالة حمزة، برباشة، القصر، ملبو، بوخليفة، وادي غير.

ولاية تيزي وزو: تيزي وزو، فريحة، صوامع، ذراع الميزان، تيزي غنيف، آيت شفة. تيزي راشد، زكري، آيت يحيى، أزفون، ذراع بن خدة، مقلع، أقنى قغران.

سطيف: بني عزيز، معاوية، عين السبت، حمام قرقور. ولاية سكيكدة: وادي الزهور، بني بشير. قسنطينة: ديدوش مراد.

ولاية ميلة: فرجيوة، وادي النجاء، بوحاتم، الرواشد، تسالة المطاعي. دراجي بوصلاح عميرة أراس، العياضي برباس، عين البيضاء حريش، يحيى بني قشة.

ولاية جيجل: جيجل، إيراقن، زيامة منصورية، الطاهير، الأمير عبد القادر، الشقفة، الميلية. سيدي معروف، السطارة، العنصر، سيدي عبد العزيز، قاوس، ، جميلة، سلمى بن زيادة، بوسيف اولاد عسكر، القنار نوشفي، اولاد يحيى خدروش، بوذريعة بن ياجيس، خيري واد عجول، تاكسنة. الجمعة بني حبيبي، برج الطهر، اولاد رابح.