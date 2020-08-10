عقب انفجار مرفأ بيروت.. استقالة 3 نواب جدد بالبرلمان اللبناني

أعلن ثلاثة نواب لبنانيين ووزيرة العدل، اليوم الإثنين، عن استقالتهم في أعقاب الإنفجار الذي هزّ مرفأ بيروت وخلّف وفاة أزيد من 158 قتيلا وأزيد من 6000 جريح.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد استقالت النائب ديما جمالي من مجلس النواب وقدّم النائب هنري حلو استقالته إلى الأمين العام لمجلس النواب، عدنان ضاهر.

بالإضافة إلى استقالة رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض من مجلس النواب، ليصبح عدد النواب المستقيلين إلى حد الآن 9 نواب عن أحزاب وكتل برلمانية.

وشملت قائمة الاستقالات كل من النواب نعمة افرام، مروان حمادة، سامي الجميل، نديم الجميل والياس حنكش، وبولا يعقوبيان، ميشال معوّض، هنري حلو وديما جمالي.

هذا واستقالة اليوم أيضا وزيرة العدل، ماري كلود نجم، والتي قدّمت استقالتها الخطية من الحكومة إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب.

وبعد استقالة وزيرة العدل المفاجئة، بات عدد الوزراء المستقيلين ثلاثة، بعدما استقالت أمس وزيرة الإعلام، الدكتورة منال عبد الصمد نجد، ووزير البيئة والتنمية، دميانوس قطار.