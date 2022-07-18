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الرياضة

عقب بلوغه المونديال.. وزير الرياضة يُهنئ مُنتخب كرة اليد

بقلم حواز عبد النور
عقب بلوغه المونديال.. وزير الرياضة يُهنئ مُنتخب كرة اليد
مبروك
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وجه وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، رسالة تهنئة للمُنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد عقب بلوغه مونديال 2023 اليوم الإثنين.

حيث قال، سبقاق:”تتوالى الأفراح في الرياضة الجزائرية خلال شهر جويلية وهو شهر الانتصارات”.

كما أضاف:”هنيئا للمنتخب الوطني على هذا الانتصار الجيد شكرا لكل مكونات المنتخب بداية من اللاعبين وصولا إلى الناخب الوطني”.

قبل أن يختم:”أتمنى لكم التوفيق خلال الاستحقاقات القادمة وعودة ميمونة إلى الجزائر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/XRXv1
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