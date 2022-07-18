عقب بلوغه المونديال.. وزير الرياضة يُهنئ مُنتخب كرة اليد
بقلم حواز عبد النور
وجه وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، رسالة تهنئة للمُنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد عقب بلوغه مونديال 2023 اليوم الإثنين.
حيث قال، سبقاق:”تتوالى الأفراح في الرياضة الجزائرية خلال شهر جويلية وهو شهر الانتصارات”.
كما أضاف:”هنيئا للمنتخب الوطني على هذا الانتصار الجيد شكرا لكل مكونات المنتخب بداية من اللاعبين وصولا إلى الناخب الوطني”.
قبل أن يختم:”أتمنى لكم التوفيق خلال الاستحقاقات القادمة وعودة ميمونة إلى الجزائر”.
رابط دائم : https://nhar.tv/XRXv1