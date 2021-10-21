عقب رفع عدد الرحلات نحوها.. تونس تشكر الجزائر وتقترح لقاء بين وزيري نقل البلدين

إستقبل وزير النقل عيسى بكاي اليوم الخميس، بمقر الوزارة، سفير جمهورية تونس رمضان الفايظ، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر وتونس.

وفي هذا السياق شكر سفير جمهورية تونس السلطات الجزائرية على الاهتمام الخاص التي توليه لبلده في جميع المجالات وخاصة في قطاع النقل منوها برفع عدد الرحلات الجوية نحو تونس من رحلة واحدة الى ثلاثة رحلات أسبوعيا ضمن ديناميكية جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والسياحي بين الشقيقتين، كما إقترح تنظيم لقاء عبر تقنية التحاضر عن بعد بين وزيري نقل البلدين لإطلاق مختلف اللجان المكلفة بدراسة الملفات ذات الصلة في مجال النقل بجميع أنماطه الجوي والبحري والبري.

ومن جهته، ذكر الوزير بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وأبدى رغبة في تدعيمها لجعلها قاطرة للتعاون الجهوي والإفريقي عن طريق تكثيف وتوسيع فرص الإستثمار وتبادل الخبرات بين المتعاملين الإقتصاديين في مجال النقل.

كما تطرق الوزير إلى مختلف المجهودات المبذولة من طرف الجزائر في تطوير وسائل النقل وعصرنتها وترقية مستوى الخدمات المقدمة من خلال مخطط عمل الحكومة وإستراتيجية القطاع لإنعاش هذا الرافد الاقتصادي والاجتماعي الهام.

وفي الأخير، وافق الوزير مبدئيا على عقد اللقاء المقترح بين الوزيرين وفق برنامج يعد بالتوافق بين الطرفين.