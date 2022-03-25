عقب قهر الكاميرون.. بلماضي يُخاطب أنصار الخضر

قدم الناخب الوطني، جمال بلماضي، شكره للجماهير الجزائرية التي تواجدت بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

بلماضي قال في الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة الخضر أمام الكاميرون أمسية اليوم الجمعة.

“كنا نعلم بأن أنصارنا هم اللاعب رقم 12 بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

“خارج الجزائر نحن من البلدان القلائل جدا في قارة إفريقيا التي يتنقل معنا أنصارنا بقوة”.

كما ختم:”أنا أشكرهم من أعماق قلبي، يعطيهم الصحة”.