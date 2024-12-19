عقب لقائه مع الرئيس تبون.. هذا ما صرّح به الممثل الخاص للرئيس الروسي بوتين

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية. والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا: “نشكر سيادة الرئيس على الوقت الممنوح لنا لتبادل الرؤى”.

وأضاف بوغدانوف: “أرسلت تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وسنواصل اللقاءات والجهود فيما بيننا”.

وتابع المتحدث: “علاقاتنا هي على مستوى استراتيجي. ناقشنا، ليس فقط الارتباط بين بلدينا التي هي علاقات جيدة. ولكن أيضا الأحوال في المنطقة. وتبادلنا الرؤى والنصائح”.

وقدّم الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا شكره لرئيس الجمهورية على الوقت الممنوح لمناقشة هذه المسائل.