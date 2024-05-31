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عقب خطاب بايدن .. حماس” تبدي إستعدادها الكامل للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح

بقلم م. فيصل
عقب خطاب بايدن .. حماس” تبدي إستعدادها الكامل للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إستعدادها الكامل للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وكذا إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك.

وجاء هذا القرار عقب خطاب الرئيس الأمريكي جوبايدن اليوم ودعوته لوقف إطلاق النار الدائم. وكذا إنسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الاعمار وتبادل للأسرى.

كماإعتبرت “حماس”  في بيانها ان الموقف الأمريكي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة هو نتاج الصمود الأسطوري لشعبنا المجاهد ومقاومته الباسلة.

رابط دائم : https://nhar.tv/0PBGf
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