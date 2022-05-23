عقب لقاءه رئيس الجمهورية.. لباطشة يزف اخبار سارة للعمال

ثمن الامين العام للعمال الجزائيين سليم لباطشة مسعى رئيس الجمهورية في مبادرته ودعوته لكافة الجزائريين وبدون إستثناء للم الشمل ووحدة الصفوف.

وعقب استقباله من طرف الرئيس تبون كشف لباطشة ان الإتحاد العام للعمال الجزائريين مستعد للمساهمة في مباردة لم الشمل. والوصول إلى تحقيق اهدافها السامية بما يخدم مصلحة الوطن والشعب.

وكشف لبطاشة انه تم التطرق خلال اللقاء إلى الجانب الإجتماعي والإقتصادي للعمال. اين طمأن الرئيس تبون العمال بالرغم من الظروف التي عرفتها الجزائر والعالم في ظل جائحة كورونا والذي دام اكثر من سنتين. حيث وقفت الدولة إلى جانب العامل من خلال القرارات الصائبة.

واكد سليم لباطشة أن هناك إستعداد من طرف رئيس الجمهورية في المراحل المقبلة. وربما على حد قوله بداية السنة الجديدة لمراجعة القدرة الشرائية للعمال. بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك زيادة في الاجور على الزيادات التي أجراها الرئيس مؤخرا. وذلك عبر مراجعات تدريجية في كل مرحلة.

وأضاف لباطشة انه وفي ذات السياق أكد الرئيس تبون بخصوص سياسة الدعم سيكون هناك مراجعة تخدم اكثر الطبقة المتوسطة والضعيفة. حيث أكد لباطشة ان الرئيس تبون أكد ان سياسة الدعم ستخدم اكثر العمال وعائلاتهم.

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استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تيون، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية. الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة.

وقال سليم لعباطشة عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية “الاتحاد العام للعمال الجزائريين ثابث المبادئ. ويثمن مسعى ومبادرة رئيس الجمهورية من خلال دعوته لكافة الجزائريين لوحدة الصفوف للم الشمل وتوحيد المبادرات والأفكار والرؤى. من أجل النهوض بالبلاد بما يخدم مصالح الشعب الجزائري وازدهار الجزائر وقوة الجزائر”.

وأضاف سليم لعباطشة “من خلال اللقاء الذي خصني به رئيس الجمهورية. أكدنا استعدادنا مرة أخرى للمساهمة من خلال هذه المبادرة للوصول إلى أهدافها السامية بما يخدم مصلحة الوطن ووحدته ولحمته”.

كما تم التطرق الى الجانب الاجتماعي والاقتصادي، حيث قال لعباطشة إن رؤية رئيس الجمهورية مطمئنة في هذا المجال. رغم الأزمة الاقتصادية والوباء وكل ما انجر عنه.

وأضاف المتحدث “هناك استعداد لرئيس الجمهورية في المراحل المقبلة سيتم اعادة النظر في مجال آخر. من خلال رؤية حكيمة لرئيس الجمهورية تخص الوضع الاجتماعي للعمال والقدرات الشرائية للعمال”.

وتابع سليم لعباطشة “زيادة على الزيادات السابقة التي خصت أجور العمال، هناك زيادات جديدة وعدنا بها الرئيس تبون. وأكد لنا رئيس الجمهورية أن استمرارية الدعم الاجتماعي لا مفر منه”.

كما أضاف سليم لعباطشة “كما وعد رئيس الجمهورية بمراجعة سياسة الدعم.والتي ستمس هذه المرة على وجه الخصوص الطبقة المتوسطة والضعيفة”.

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