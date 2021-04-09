عقدة الجزائر.. المغاربة يُغطون فضيحتهم بـ”زلة لسان”

يعيش الأشقاء في المغرب، حالة استنفار قُصوى بعد التصريحات النارية التي أطلقها، وحيد حليلوزيتش، بخصوص غيرتهم من الجزائر وإنجازاتها الكروية الأخيرة.

ورفض الجيران، الاعتراف بوجود عُقدة نقص مما يقوم به الخضر، على الساحة القارية والعالمية، في الأشهر القليلة الماضية.

وبرّر الإعلام المغربي، ما قاله “الكوتش فاهيد” بخصوص غضبهم، مما فعله أشباله جمال بلماضي، بـ”زلة لسان” للتقني البوسني.

وأكدوا بأن الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”أسود الأطلس”، لا يجيد الحديث بطلاقة بالفرنسية، ولم يكن يقصد ما قاله.