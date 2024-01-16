عقدة اللقاءات الافتتاحية بـ”الكان” تواصل ملاحقة الخضر

عجز المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز، في مباراته الافتتاحية لـ”كان” كوت ديفوار، بعد التعادل المخيب أمس الاثنين، أمام نظيره الأونغولي.

ويعتبر التعادل المحقق أمس، الـ 9 من نوعه من أصل 20 مباراة افتتاحية لعبها المنتخب الوطني، في أقوى المنافسات القارية، مقابل 5 انتصارات فقط و6 هزائم.

وكان الخضر قد دشنوا مشوارهم في الـ”كان” خلال نسخة 1968، وانهزوا يومها بنتيجة 3-0 أمام إثيوبيا، بينما تعادلوا في ثاني مشاركة سنة 1980 أمام غانا. ليحققوا الفوز في نسخة 1982 أمام نيجيريا بثنائية لهدف وبنتيجة 3-0 أمام مالاوي في نسخة 1984.

أما في دورة 1986 فقد تعادل الخضر سلبيا أمام المغرب، وبنتيجة 1-1 في نسخة 1988. وفي الدورة التي احتضنتها الجزائر سنة 1990، فاز الخضر بخماسية لهدف على نيجيريا، قبل أن يسقطوا في نسخة 1992 أمام كوت ديفوار، بنتيجة 3-0.

وتعادل المنتخب سلبيا أمام زامبيا في نسخة 1996. قبل أن ينهزم بعدها في دورة 1998 بهدف يتيم أمام غينيا، وتعادل بنتيجة سلبية في دورة 2000 أمام الكونغو الديموقراطية.

وسقط الخضر في نسخة 2002 بهدف من دون رد أمام نيجيري. وتعادل في 2004 بهدف لمثله أمام الكاميرون، وبعدها في 2010، انهزم المنتخب بثلاثية نظيفة أمام مالاوي وسقط مجددا في دورة 2013 بـ 1-0 على يد تونس.

قبل أن يفوز المحاربون بنتيجة 3-1 أمام جنوب إفريقيا في 2015. وتعادلوا في نسخة 2017 بنتيجة 2-2 أمام زيمبابوي، قبل الفوز على كينيا في 2019 بثنائية نظيفة. كما تعادلوا سلبيا في نسخة 2021 أمام سيراليون.