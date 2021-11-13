عقده ينتهي بعد المونديال.. عمارة يكشف مصير بلماضي

كشف رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، بأنه يسعى لضمان بقاء جمال بلماضي، على رأس المنتخب الوطني، لأطول فترة ممكنة.

وصرّح خليفة خير الدين زطشي، لإذاعة الجزائر الدولية، اليوم السبت قائلا :”التجديد لبلماضي سيتم في 5 دقائق”.

وأضاف للتوضيح :”نعمل حاليا، وفي سرية تامة لكي نحسم الأمور معه في أقرب الآجال الممكنة، خاصة وأننا نُفضل الإستقرار”.

علاوة على ذلك:”لا نريد إستباق الأحداث، وتشتيت ذهننا بأمور لم يحن وقتها بعد”.

ولا يزال أفضل مُدرب في إفريقيا، مُرتبطا بعقد مع الإتحاد الجزائري الى غاية نهائيات كأس العالم القادم، وهو ما يتطلب تحركا سريعا لحسم الأمور معه.