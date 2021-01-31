عقد إجتماع تنسيقي معهم حول عدد من الملفات الراهنة.. هذه أهم أوامر وزير الداخلية للولاة

عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع السيدة والسادة الولاة، حول عدد من الملفات الراهنة.

وتناول الاجتماع في مستهل جدول أعماله متابعة انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، تزامنا مع تعميمها عبر جميع ولايات الوطن.

وحث وزير الداخلية في هذا الإطار، السيدة والسادة الولاة على ضرورة مرافقة مصالح الصحة العمومية لإنجاح العملية.

وذلك من خلال توفير كافة الوسائل اللوجيستية التي من شأنها تسهيل سير العملية وتحقيق أهدافها، في ظل احترام كافة تدابير الوقاية من الوباء.

وفي سياق مغاير، شكلت متابعة تنفيذ برنامج تنمية مناطق الظل أحد المحاور الهامة التي تم تناولها، إذ وقف الوزير على مستوى تقدم تنفيذ العمليات المبرمجة عبر ولايات الوطن،

كما كان اللقاء فرصة سانحة لتجديد التذكير بالأولوية الواجب إيلاؤها لهذا الملف، وضرورة التحلي بالمقاربة الجوارية والميدانية في التكفل بانشغالات الساكنة،

وعدم ادخار أي جهد لتخفيف العبء على المواطنين، سيما على مستوى المناطق الجبلية و النائية وتوفير حلول ناجعة وآنية لاحتياجاتهم التنموية.

كما ذكر الوزير بضرورة إيلاء عناية خاصة لظروف تمدرس التلاميذ بالسهر على متابعتها من طرف السيدة و السادة الولاة، سيما ما تعلق بالنقل، التدفئة و الاطعام المدرسيين.

و بخصوص التكفل بطلبات عقود التعمير، أسدى الوزير تعليمات بضرورة الشروع الفوري في استكمال دراسة الملفات العالقة، وفق الشروط والأجال القانونية المنصوص عليها.

وفي الختام، خص الاجتماع التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك، سيما ما تعلق بتنظيم عملية تسليم المنحة التضامنية إلى مستحقيها،

فضلا على ضمان التموين العادي بالسلع والمواد الاستهلاكية الأساسية، والقضاء على كل أشكال المضاربة، و كذا اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة والسكينة العموميتين خلال الشهر الفضيل.