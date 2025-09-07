عقد اجتماعات إستباقية تحسبا للأمطار الموسمية

باشرت السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن، عقد اجتماعات تقييمية استباقية، تحسبا لموسم الخريف.

وتهدف هذه الاجراءات إلى تعزيز التدخلات الوقائية، وحماية الشبكات الصحية، والتقليل من الأضرار الناتجة عن الأمطار الموسمية.

وحسبما أفاد به اليوم الأحد، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تشمل التدابير المتخذة في إطار هذه التحضيرات، “تحيين معطيات المخطط الوقائي لمجابهة مخاطر الفيضانات والتقلبات الجوية. وتنظيف البالوعات، وقنوات الصرف الصحي، المجاري المائية على حواف الطرقات، متابعة ملف النظافة عبر رفع النفايات يوميا وتنظيم حملات أسبوعية. وكذا إحصاء المناطق المعرضة لخطر الفيضانات واتخاذ التدابير اللازمة”.

كما تم تنصيب “لجان ولائية للتدخل في حال وقوع كوارث، مع تقييم مدى الجاهزية وتحيين مخطط النجدة الولائي لسنة 2025. ويشمل ذلك تحديد أنواع الكوارث المحتملة، توزيع المهام. وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية وتحديد المسؤوليات بدقة لضمان فعالية التدخلات عند الحاجة”.

وجاءت هذه الاجتماعات، تنفيذا لتوصيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال الاجتماع المنعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تحت إشراف الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب. في شقها المتعلق بـ”التدابير الاستباقية الواجب اتخاذها للوقاية من آثار التقلبات الجوية تحسبا لموسم الخريف”.