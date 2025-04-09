عقد اجتماع بين 4 وزارات والدرك لمواجهة ظاهرة المضاربة بسيارات فيات الجزائر

أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. ويتعلق الأمر بوزارات: الصناعة، والداخلية، والعدل، والتجارة، بالإضافة إلى ممثلي قيادة الدرك الوطني.

وحسب بيان الوزارة، فقد خصّص هذا الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة التحيينية الخاصة بمراقبة بيع السيارات المصنّعة في الجزائر.

كما خصص الاجتماع أيضاً لتقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ السابع أفريل 2025. والذي تناول دراسة الإجراءات الردعية العاجلة والكفيلة بالتصدي لظاهرة المضاربة. لا سيّما تلك المسجلة بخصوص مركبة “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية “فيات”.

وفي هذا السياق، جدّد الوزير تأكيده على التزام الدولة، بكل مؤسساتها، بحماية المستهلك الجزائري من ممارسات لوبيات السمسرة والمضاربة، وضمان شفافية المعاملات في سوق السيارات.