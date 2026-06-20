عقد اجتماع تنسيقي تحضيرا للإطلاق الرسمي لنظام “الأبوستيل” بالجزائر

تم عقد اجتماع تنسيقي وتقني بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد لفائدة جميع الولايات، تحضيرا للإطلاق الرسمي لنظام “الأبوستيل” بالجزائر، وهذا في إطار انضمام الجزائر إلى اتفاقية لاهاي لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية.

وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مختلف الجوانب المرتبطة بتفعيل النظام، حيث تم تقديم عروض مفصلة. تناولت الإطار القانوني والتنظيمي للأبوستيل، إلى جانب شرح الجانب التطبيقي المرتبط بالمنصة الرقمية. المخصصة لمعالجة الطلبات، مع توضيح إجراءات وشروط الولوج إليها وكيفيات استغلالها من طرف المصالح المختصة.

وخلال الاجتماع تم التطرق إلى المسار الكامل لمعالجة طلبات الأبوستيل، وآليات استقبال الملفات ودراستها. والرد عليها وفق المعايير والإجراءات المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمة عمومية عصرية وفعالة. تستجيب لتطلعات المواطنين والمتعاملين.

وفي هذا السياق، تم تخصيص تكوين متخصص لفائدة عدد من الولايات الكبرى التي ستتكفل بتأطير هذه العملية. ومرافقة تعميمها عبر مختلف أنحاء الوطن، مع التركيز على أهمية ضمان الجاهزية البشرية والتقنية واللوجستية. لإنجاح هذا المشروع الرقمي الاستراتيجي.

كما أكد المشاركون خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين. وتوفير كافة الظروف التنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان الانطلاق الفعلي للنظام في أحسن الظروف. بما يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل استعمال الوثائق العمومية الجزائرية. على المستوى الدولي، وفقا للمعايير المعمول بها في إطار اتفاقية لاهاي.

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