عقد الإجتماع الفني الخاص بمواجهة “العميد” ضد “المريخ”

تم أمسية اليوم الجمعة عقد الإجتماع الفني التحضيري الخاص بلقاء المريخ السوداني أمام نادي مولودية الجزائر.

المقرر غدا السبت بملعب “ام درمان” في العاصمة السودانية الخرطوم، في إياب الدور الربع النهائي لمنافسة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتم خلال هذا الإجتماع الإتفاق على كافة الأمور التنظيمية بحضور مسؤولي “العميد” وكذا إداريي الفريق السوداني.

وسيرتدي الفريق العاصمي الزي الأبيض المخطط بالأخضر والأحمر بينما سيرتدي المريخ الزي الأحمر المعهود.