عقد الجلسة الثالثة حول الكتاب: النقاش حول تنظيم المعارض الوطنية للكتاب

انعُقدت صباح أمس الأحد، الجلسة الثالثة حول الكتاب في إطار سلسلة الاجتماعات التي دعت إليها الوزيرة، بمقر وزارة الثقافة والفنون بالعاصمة.

وحسب بيان للوزارة، حضر الجلسة إطارات من وزارة الثقافة، ومدير المركز الوطني للكتاب ومساعديه، ومسؤولين عن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.

بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمة الوطنية، والنقابة الوطنية للكتاب.

وتم خلال الإجتماع، مواصلة النقاش حول الجوانب التقنية والإجرائية المتعقلّة بتنظيم المعارض الوطنية للكتاب، وعرض مختلف التصوّرات والاقتراحات العملية في هذا الموضوع.

للإشارة، فإن المشاورات مع الفاعلين في حقل الكتاب، ستتواصل في جلسات أخرى خلال الأيام المقبلة لاستكمال مختلف الجوانب المتعلقة بصناعة الكتاب وتوزيعه وتسويقه.