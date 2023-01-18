عقد الدورة الـ6 للجنة المختلطة “الجزائرية-المالطية” هذه السنة

أعربت الجزائر و مالطا عن إرتياحهما لنوعية العلاقات الثنائية، و ذلك خلال إجتماع دوري للمشاورات السياسية “الجزائرية-المالطية”.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. فقد ترأس عمار بلاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج بالجزائر العاصمة. بمعية كريستوفر كوتاجار، السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطية، الإجتماع الدوري للمشاورات السياسية “الجزائرية-المالطية”.

وأضاف ذات المصدر، أن الجانبين إستعرضا خلال هذا اللقاء وضعية العلاقات الثنائية عموما. و كذا الوسائل الكفيلة بتطويرها أكثر في سياق الإصلاحات السياسية والإقتصادية التي باشرتها الجزائر وعلى ضوء المعطيات الجديدة التي فرضها السياق الجيوسياسي و الإقتصادي العالمي.

كما عبّر الوزيران عن إرتياحهما لنوعية العلاقات الثنائية. مؤكدين على الإلتزام المشترك للجزائر و مالطا. من اجل تفعيل شراكتهما الاقتصادية و التجارية”.

كما إتفقا على عقد الدورة الـ6 للجنة المختلطة الجزائرية-المالطية خلال سنة 2023. و ذلك من اجل تعميق التعاون القطاعي و المبادرات بين الفاعلين الإقتصاديين لكلا البلدين. و الإستفادة قدر الإمكان من المزايا التي يوفرها الغطار القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر”.

وأشار البيان، إلى أن المسائل السياسية الدولية و الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، قد تم تناولها خلال هذه المشاورات. سيما فيما يخص مسالة الصحراء الغربية و الوضعية السائدة في ليبيا و الساحل و الشرق الأوسط و في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما إتفق الجانبان على تعزيز التشاور بين الجزائر ومالطا بغية دعم جهود المجتمع الدولي في اطار البحث عن تسوية سلمية لهذه النزاعات طبقا للوائح الأمم المتحدة”.

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