عقد الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين اليوم الاثنين

تشرف وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، على فعاليات الندوة الوطنية للقطاع، اليوم الإثنين (بدءاً من الثانية زوالاً) ببن عكنون.

وتأتي الندوة في أعقاب الموسم الأخير للتكوين والتعليم المهنيين، الذي شهد عدّة محطات هامة. حيث تعتبر الخطوة نوعية ومتميزة تؤكد حيوية البرامج المسطرة ونجاعة المقاربة المعتمدة للإرتقاء بالتكوين المهني وتطوير المنظومة التكوينية.

وشملت التكوينات مسارات: المقاربة بالكفاءات، تحسين المستوى والتكوين التأهيلي. وأتت البرامج التكوينية لتعزّز ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما ثمّن القطاع هذه النتائج المشجعة، وجدّد التزامه بمواصلة العمل على تحسين جودة التكوين. ولفت قطاع التكوين والتعليم المهنيين، تطلعه إلى توسيع الشراكات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وفتح آفاق أرحب امام المكونين والمتكونين.

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