عقد جديد بين سوناطراك و سينوباك الصينية

وقعت شركة سوناطراك وشريكها سينوباك اليوم السبت، عقد مقاسمة الإنتاج يتعلق بالرقعة التعاقدية “زارزايتين”، الواقعة بحوض إليزي، وذلك بموجب القانون رقم 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات.

وفي بيان للشركة، أنه في إطار هذا العقد، تتعهد سوناطراك وسينوباك بتنفيذ برنامج أعمال التطوير والاستغلال على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية المعتمدة، والذي يهدف الى استرجاع وتعظيم قيمة المحروقات من حقل زارازيتين.

كما يشمل هذا البرنامج يشمل على وجه الخصوص، تجديد وحدة الرفع بالغاز “unité gas lift ” بالاضافة الى حفر اثني عشر بئراً تطويرية جديدة، مع تجديد ستة آبار قديمة.

الى جانب ربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت القائمة. و استعادة الغازات المحروقة والحد من انبعاثات الكربون.

هذا و يقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار المنصوص عليه في خطة التنمية بنحو 490 مليون دولار أمريكي والتي ستسمح باسترجاع ما يقرب 95 مليون برميل من النفط.

الى جانب ذالك، ابرام هذا العقد جاء تتويجا للمفاوضات التي تمت في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين بتاريخ 20 ماي 2021

ويعبر على رغبة الطرفين في مواصلة شراكتهما التقليدية وتعزيز تعاونهما في مجال إنتاج المحروقات.

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