عقد جديد بين سوناطراك و سينوباك الصينية
وقعت شركة سوناطراك وشريكها سينوباك اليوم السبت، عقد مقاسمة الإنتاج يتعلق بالرقعة التعاقدية “زارزايتين”، الواقعة بحوض إليزي، وذلك بموجب القانون رقم 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات.
وفي بيان للشركة، أنه في إطار هذا العقد، تتعهد سوناطراك وسينوباك بتنفيذ برنامج أعمال التطوير والاستغلال على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية المعتمدة، والذي يهدف الى استرجاع وتعظيم قيمة المحروقات من حقل زارازيتين.
كما يشمل هذا البرنامج يشمل على وجه الخصوص، تجديد وحدة الرفع بالغاز “unité gas lift ” بالاضافة الى حفر اثني عشر بئراً تطويرية جديدة، مع تجديد ستة آبار قديمة.
الى جانب ربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت القائمة. و استعادة الغازات المحروقة والحد من انبعاثات الكربون.
هذا و يقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار المنصوص عليه في خطة التنمية بنحو 490 مليون دولار أمريكي والتي ستسمح باسترجاع ما يقرب 95 مليون برميل من النفط.
الى جانب ذالك، ابرام هذا العقد جاء تتويجا للمفاوضات التي تمت في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين بتاريخ 20 ماي 2021
ويعبر على رغبة الطرفين في مواصلة شراكتهما التقليدية وتعزيز تعاونهما في مجال إنتاج المحروقات.
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سوناطراك تحذر من إعلانات توظيف وهمية
كما حذرت شركة سوناطراك، اليوم الثلاثاء، من إعلانات توظيف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة لمصالح المؤسسة.
وفي بيان للشركة،فقد سجلت المديرية العامة لسوناطراك إعلانات توظيف وهمية على منصات التواصل الاجتماعي
منسوبة لمصالح المؤسسة، يستغل فيها أصحاب هذه المنصات طالبي العمل خاصة الجامعيين منهم.
وهذا لأغراض ربحية غير بريئة على حساب مصداقية المؤسسة، حيث تستغل هذه المنصات البيانات الشخصية لطالبي العمل والمؤسسة غير مسؤولة عن ذلك.
وفي هذا السياق، ومن أجل هذه الاعتبارات أنهت سوناطراك إلى علم كافة المواطنين والمواطنات طالبي العمل أن التوظيفات عبر كامل منشآت المؤسسة يخضع لآلية قانونية وحيدة.
متمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل التي تتكفل حصريا بإدارة عروض العمل الخاصة بسوناطراك والإعلان عنها.
وأضاف البيان، أنه خارج هذا الإطار التنظيمي، فإن سوناطراك تتبرأ من كل الإعلانات الوهمية والغير القانونية.
كما جددت سوناطراك دعوتها لجميع طالبي العمل بضرورة الاحترام والالتزام بهذه الآلية القانونية،