عقد دورة تدريبية لتطوير مستوى التحكيم في الجزائر

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن عقدها دورة تكوينية لصالح المدربين الفنيين والبدنيين للحكام، بالتعاون مع لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم، في الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 25 ماي الجاري.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، فقد جرت هذه الدورة في المركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، وافتتح أشغالها رئيس لجنة التحكيم التابعة للفاف، مهدي عبيد شارف، الذي بدوره رحب بممثلي الفيفا وكل المشاركين في هذه الدورة.

وأوضح بيان الفاف، أن هذه الدورة حضرها المسؤول عن تطوير التحكيم على المستوى الإفريقي،أثاناسي نكوبيتو. وتم تقديم الدورات النظرية والعملية في هذه الدورة من قبل مدربي الجانب الفني لي كي شونغ من جزر موريس، والجانب البدني نصر الدين شريفي.

وأكد ذات البيان، أن هذه الدورة التدريبية شارك فيها 35 مدربا، منهم 23 مدرب تقني، و 12 مدرب بدني، بهدف تطوير التحكيم الجزائري.