عقد قمة قادة الدول السبع حول كورونا عبر الفيديو هذا الاثنين

كشف الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن اجتماع قادة الدول السبع عبر الفيديو هذا الاثنين.

وغرد على تويتر “بعد تبادل وجهات النظر مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقادة الدول السبعة، تقرر عقد قمة غير عادية، عن طريق الفيديو يوم الاثنين”.

وأشار ماكرون، أنه تم تخصيص هذه القمة غير العادية، حول وباء كورونا.

وسيتم خلال القمة تنسيق الجهود بشأن اللقاح والعلاجات الخاصة بمكافحة كورونا.