عقد قمة قادة الدول السبع حول كورونا عبر الفيديو هذا الاثنين

وغرد على تويتر “بعد تبادل وجهات النظر مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقادة الدول السبعة، تقرر عقد قمة غير عادية، عن طريق الفيديو يوم الاثنين”.

وأشار ماكرون، أنه تم تخصيص هذه القمة غير العادية، حول وباء كورونا.

وسيتم خلال القمة تنسيق الجهود بشأن اللقاح والعلاجات الخاصة بمكافحة كورونا.

Following my call with @realDonaldTrump and all G7 leaders, we agreed to organize an extraordinary Leaders Summit by videoconference on Monday on Covid-19. We will coordinate research efforts on a vaccine and treatments, and work on an economic and financial response.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2020