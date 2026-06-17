عقد لقاء تقييمي للتعاون الجمركي “الجزائري_التونسي”

احتضنت مدينة عنابة هذا الأسبوع أشغال اللقاء التقييمي الخامس للمدراء الجهويين للجمارك الجزائرية والديوانة التونسية. بحضور ممثلي المديرية العامة للجمارك وإطارات من الجانبين. وذلك في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية-التونسية ولجنة مكافحة التهريب البري والغش التجاري.

وشكل اللقاء فرصة لتقييم مدى تنفيذ التوصيات السابقة وتعزيز التنسيق والتعاون الميداني بين المصالح الجمركية للبلدين. بما يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة التهريب والغش التجاري وحماية الاقتصاد الوطني.

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