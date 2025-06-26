أعلن السفير الباكستاني لدى الجزائر، خالد حسين خان، عقد مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الإفريقية بالجزائر في 2026. وأتى ذلك في لقاء نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، وسط حضور هام للمتعاملين الجزائريين والباكستانيين.

وثمّن خالد حسين خان إمكانات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتطرق لهدف رفع حجم التجارة الثنائية إلى مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وأشاد خان بمناخ الأعمال في الجزائر واصفاً إياه بـ “المناسب للمستثمرين الأجانب”.

وفي إطار إستراتيجية باكستان “نظرة نحو إفريقيا”، أعلن السفير عقد المؤتمر السادس لتنمية التجارة الباكستانية الإفريقية بالجزائر سنة 2026. وأكّد الأهمية المتزايدة التي توليها الشركات الباكستانية للسوق الإفريقية.

ودعا المتعاملين الجزائريين إلى المشاركة في تظاهرتين اقتصاديتين كبيرتين يُزمع تنظيمهما في مدينة كراتشي. ويتعلق الأمر بالطبعة الثالثة “FOODAG” (نوفمبر 2025) والذي يتمحور حول الفلاحة، والطبعة السادسة “تكسبو باكستان” (جانفي 2026) المخصصة لصناعة النسيج. وبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية، وبحث المنتدى الجزائري الباكستاني، اليوم الأربعاء، فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية.

وعلى هامش معرض الجزائر الدولي الـ 56 بقصر المعارض (صافكس)، تمحورت المناقشات حول فرص الاستثمار في مختلف القطاعات. وبمشاركة 66 متعاملاً جزائرياً و 15 باكستانياً، جرى التركيز على قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والصناعة والتكنولوجيات.

وفي مداخلته، أشار رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كمال حماني، إلى المقومات اللوجستية التي تزخر بها الجزائر.

كما ركّز على منطقتي التجارة الحرة القارية الإفريقية والتجارة الحرة العربية الكبرى، والتي من شأنهما تسهيل الوصول إلى الأسواق الإفريقية.

واختتم المنتدى بلقاءات أعمال ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين لمناقشة آفاق التعاون في مختلف المجالات.

كما تركّزت المحادثات على الحديد والصلب والنسيج والأجهزة الطبية والزيوت الأساسية ومواد التجميل والمعدات الرياضية والأواني.

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