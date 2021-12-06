عقد مجالس الأقسام الأحد المقبل

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتها بضرورة عقد مجالس الأقسام، يوم الأحد المقبل، كأقصى تقدير، وهذا قصد ضبط النقاط النهائية وتحويلها إلى “الأرضية الرقمية” واستكمال عملية ضبط المعدلات النهائية حتى يتسلم التلاميذ كشوف النقاط في 16 ديسمبر الجاري.

وقد عمدت العديد من المؤسسات التربوية إلى التعامل مع الأولياء بطريقة الـ “sms”، حيث سيتمكن الأولياء من معرفة نقاط أبنائهم، مادة بمادة، بمجرد إرسال طلب إلى مدير المؤسسة التربوية.

وفي هذا الصدد، وجهت وزارة التربية مراسلة إلى المؤسسات التربوية، أمرتهم من خلالها بضرورة عقد مجالس الأقسام الأسبوع القادم، وهذا لتوحيد وضع العلامات في “الأرضية الرقمية”، وتمكين مهندسي الإعلام الآلي من حجزها لتكون جاهزة يوم الخميس الموافق لـ 16 ديسمبر لاستخراجها، وهو اليوم المصادف لأول يوم عطلة.

وأمرت وزارة التربية، المؤسسات التربوية، بتعميم كشوف النقاط الإلكترونية، باعتبار أن كل التلاميذ مسجلين عبر “الأرضية الرقمية”، حيث يتم إعلام التلاميذ وأوليائهم بعلاماتهم عبر الدخول إلى المنصة الرقمية المخصصة لذلك.

ومن المنتظر أن تعقد المؤسسات التربوية في الطورين الثاني والثالث، مجالس الأقسام، بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات، ليتم إعداد المعدلات النهائية وتحويلها للأرضية الرقمية ليستطيع الأولياء استخراجها بطريقة إلكترونية.

وقال مسؤول في وزارة التربية إن التعليمات واضحة فيما يخص “الأرضية الرقمية” وتسليم كشوف النقاط إلكترونيا، وهذا حسب المنشور الوزاري رقم 1737 المؤرخ في الثامن ديسمبر الجاري، حيث وضعت الوزارة كل الإجراءات التي يتم اعتمادها.

وحسب ذات المنشور، فإن الوزارة طالبت من مديري المؤسسات التربوية بضرورة ضبط قوائم التلاميذ حسب الأفواج، بما فيها تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، إضافة إلى التلاميذ المحولين والقادمين وكذا التلاميذ المدمجين.

من جهة أخرى، أكد المتحدث بأن مفتش الإدارة يتحمل مسؤوليته الكاملة في عدم تسلم الأولياء لكشوف النقاط.

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