عقد مجالس الأقسام بداية من الغد.. وتوزيع كشوف النقاط هذا الخميس

تشرع المؤسسات التربوية، ابتداءً من يوم غد، في عقد مجالس الأقسام عبر مختلف المؤسسات التربوية. وذلك بهدف ضبط النقاط النهائية للتلاميذ وتحويلها إلى الأرضية الرقمية، تمهيدًا لاستكمال عملية احتساب وتثبيت المعدلات النهائية للفصل الأول.

وفي هذا الإطار، شدّدت وزارة التربية الوطنية على ضرورة عقد مجالس الأقسام في وقتها المحدد، مؤكدة أهمية توحيد إدراج العلامات عبر المنصة الرقمية المعتمدة، بما يسمح لمهندسي الإعلام الآلي بحجزها في الآجال المحددة. وضمان جاهزية النتائج في الوقت المناسب.

ويأتي هذا الإجراء عقب انتهاء التلاميذ من اجتياز اختبارات الفصل الأول، التي دامت في اسبوع مغلق، وشملت جميع الأطوار التعليمية الثلاثة: الابتدائي. المتوسط والثانوي.

وقد تم تنظيم هذه الاختبارات في توقيت موحد عبر كافة المؤسسات التربوية، تنفيذًا لتعليمات صارمة صادرة عن وزارة التربية الوطنية. بهدف ضمان مبدأ تكافؤ الفرص وتوحيد الإجراءات التقييمية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة الرامية إلى تعزيز الرقمنة في القطاع التربوي، وتحسين تسيير النتائج المدرسية. بما ينعكس إيجابًا على شفافية العملية التربوية وجودة الأداء الإداري.