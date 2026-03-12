عقد مجالس الأقسام وضبط المعدلات بداية من هذا التاريخ

من المنتظر أن تشرع المؤسسات التربوية بداية من الأسبوع المقبل في عقد مجالس الأقسام. وذلك بغرض ضبط المعدلات النهائية للتلاميذ قبل تحويلها إلى الأرضية الرقمية الخاصة بقطاع التربية.

وكان التلاميذ قد أنهوا اختبارات الفصل الثاني، التي جرت وفق نظام الأسبوع المغلق. حيث تم تنظيم الامتحانات على مدار أسبوع كامل في جميع الأطوار التعليمية الثلاثة. ضمانًا لانضباط العملية التقييمية وتوحيد ظروف الأداء.

وأكدت وزارة التربية على أهمية عقد مجالس الأقسام في المدة المحددة. لتوحيد إدخال العلامات على الأرضية الرقمية وتمكين مهندسي. الإعلام الآلي من حجزها وتجهيز النتائج للإعلان عنها في الوقت المناسب.