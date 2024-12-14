عقد مجالس الأقسام وضبط معدلات التلاميذ بداية من هذا التاريخ

من المنتظر أن تشرع المؤسسات التربوية بداية من الغد في عقد مجالس الأقسام. قصد ضبط النقاط النهائية وتحويلها إلى الأرضية الرقمية. واستكمال عملية ضبط المعدلات النهائية.

وأكدت وزارة التربية على ضرورة عقد مجالس الأقسام. هذا الأسبوع وهذا لتوحيد وضع العلامات في الأرضية الرقمية وتمكين مهندسي الإعلام الآلي من حجزها لتكون جاهز.

هذا وانتهى التلاميذ من اختبارات الفصل الأول التي دامت 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاثة. حيث عمدت جميع المؤسسات التربوية إلى تنظيمها في وقت واحد وهذا بناءً على تعليمات صارمة من وزارة التربية.