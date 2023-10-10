عقد مجالس القبول بداية من 25 جوان
كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن تواريخ عقد مجالس القبول في الثانوي.
كما أشارت وزارة التربية في بيان لها، إلى أن عقد مجالس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، سيكون يومي 25 و26 جوان 2024. ومجالس القبول والتوجيه إلى السنة الأولى ثانوي ابتداء من تاريخ 9 جويلية 2024.
في حين، تعقد اللجنة الولائية للطعن في قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وفي قرارات مجلس القبول والتوجيه إلى السنة الأولى ثانوي اجتماعها يومي 21 و22 جويلية من السنة المقبلة.
هذا برنامج الاختبارات الفصلية
قررت وزارة التربية، توحيد فترات الاختبارات الفصلية، للأطوار التعليمية الثلاث. كما أشارت وزارة التربية، إلى أن توحيد فترات إجراء الاختبارات الفصلية لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ.
وأعلنت، اليوم الثلاثاء، الوزارة رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية الحالية. كما أشارت وزارة التربية، في بيان لها، إلى أن اختبارات الفصل الأول بالنسبة للإبتدائي، ستنطلق من 5 إلى 14 ديسمبر. أما الفصل الثاني فستكون من 5 إلى 14 مارس 2024. والفصل الثالث من 26 إلى 30 ماي.
وفيما يخص التعليم المتوسط، فإن اختبارات الفصل الأول، ستكون من 3 إلى 7 ديسمبر. والفصل الثاني للتعليم المتوسط من 3 إلى 7 مارس 2024. والفصل الثالث للسنة الأولى، الثانية، الثالثة من 19 إلى 23 ماي. أما الفصل الثالث للسنة الرابعة “البيان التجريبي” من 12 إلى 16 ماي.
أما التعليم الثانوي، فإن اختبارات الفصل الأول من 3 إلى 7 ديسمبر، الفصل الثاني للتعليم الثانوي من 3 إلى 7 مارس 2024. والفصل الثالث للتعليم الثانوي السنة الأولى والثانية من 19 إلى 23 ماي. والفصل الثالث للتعليم الثانوي السنة الثالثة من 12 إلى 16 ماي.