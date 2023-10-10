عقد مجالس القبول بداية من 25 جوان

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن تواريخ عقد مجالس القبول في الثانوي.

كما أشارت وزارة التربية في بيان لها، إلى أن عقد مجالس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، سيكون يومي 25 و26 جوان 2024. ومجالس القبول والتوجيه إلى السنة الأولى ثانوي ابتداء من تاريخ 9 جويلية 2024.

في حين، تعقد اللجنة الولائية للطعن في قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وفي قرارات مجلس القبول والتوجيه إلى السنة الأولى ثانوي اجتماعها يومي 21 و22 جويلية من السنة المقبلة.

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