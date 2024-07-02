أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، اليوم الثلاثاء، عن عقد ندوة وطنية لأحزاب “إئتلاف الأغلبية” يوم 13 جويلية القادم بالعاصمة.

وقال ياحي، في كلمة له على هامش إجماع لجنة الخبراء التابعة لأحزاب الأغلبية “الأفلان الأرندي وجبهة المستقبل”، أن الإنتخابات الرئاسية كانت ثمرة لإصلاحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأبرز ياحي، أن الإصلاحات التي قام بها الرئيس تبون، أدت إلى واقع يتميز بالديمقراطية والشفافية.