“عقلية جيب 15 سيارة لبن عمي خلاصت”

هذا ما صرح به وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس، على هامش إطلاق علامة شيري في الجزائر.

وأوضح وزير الصناعة، أن ” عند تسليم للرخصة لمستثمري السيارات، ويتم تسجيل اي أخطاء، لديهم مهلة من أجل تصحيحها”.

وفي حال عدم التصحيح -يضيف الوزير- يتم سحب الاعتماد من مستثمري السيارات.

كما كشف الوزير، أن هناك بعض المستثمرين اختاروا وكلاء بذهنيات قديمة، “يجلب 10 الى15 سيارة بأن عمه، وهؤلاء تم سحب الاعتماد من يدهم”. مرحبا “هذه الامور قضينا عليها وسنقضي عليها”.

وفي سياق ذات صلة، أشار عون، إلى أن الطلبات كثيرة على السيارات، وحل المشكل يكمن في الوفرة.