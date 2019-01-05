عقلية “محرز” الإحترافية ترفع أسهمه في إنجلترا!

عاد الدولي الجزائري، رياض محرز، ليحصد الإشادة بعد طول إنتظار في إنجلترا، ولكن بعيدا عن أرضية الملعب لنُدرة مُشاركته مؤخرا.

وإعتبر الإعلام البريطاني بأن صاحب القدم اليُسرى، أظهر عقلية إحترافية لأبعد الحدود، عندما إحتفل وبقوة بفوز زملائه على حساب “ليفربول”.

وأشارت بأن خرجة إبن “سارسال”، تُظهر بأنه غير مُتأثر بتحوله لمجرد عنصر بديل في تشكيلة، “بيب غوارديولا”، في الأسابيع الأخيرة.

وعبّر الجناح الطائر عن سعادته البالغة بالنقاط الثلاث المُحصل عليها أمام “الريدز”، رغم أنه لم يُشارك ولو لثانية بهذا الموعد.

وتُعتبر الروح التي أظهرها “محرز” جديدة، وهو الذي كان لا يتقبل الجلوس على كرسي الإحتياط تماما عندما كان مع “ليستر”.