عقلي يبرز للسفير المسكيسي الفرص الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر في الاستثمار

استقبل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، محمد سامي عقلي، بمقر المنتدى، سفير دولة المكسيك بالجزائر، غابريال روزانزويغ ( M. Gabriel ROSENZWEIG )،بطلب من الأخير.

وتطرق الطرفان إلى أهمية وضع إطار للتنسيق بين رجال أعمال المنتدى ونظرائهم في المكسيك، للتعريف بقدرات وفرص الاستثمار المتاحة وكذا لبحث فرص شراكة مستقبلية بين مؤسسات البلدين وتجسيدها ميدانيا.

وأبرز محمد سامي عقلي، الفرص الكبيرة التي تتمتع بها بلادنا في مجال الاستثمار وفي جميع القطاعات، وتوفر البنية التحتية التي تعد عماد الاقتصاد.

ورحّب سفير المكسيك، بفكرة ضرورة تفعيل العلاقة بين مستثمري البلدين.

وحضر اللقاء، مهدي بن ديمراد، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمنتدى، شمس الدين بزيتوني، رئيس “جيل المنتدى”، فيصل زغار، عضو المجلس التنفيذي، وإبراهيم علون، مندوب المنتدى لولاية بومرداس.

وفي الأخير، وقعّ سفير دولة المكسيك على السجل الذهبي للمنتدى، وتسلم هدية رمزية تقليدية من طرف محمد سامي عقلي.