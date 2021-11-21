عقوبات الفيفا على الكرة الحزائرية.. رئيس الفاف يردّ

قال رئيس الفاف شرف الدين عمارة، اليوم الأحد، عن العقوبات التي قد تقع على الكرة الجزائرية حسب بعض المختصين.

وأكّد شرف الدين عمارة في المؤتمر الصحفي بالأوراسي، أنّه لن يحدث ذلك “في الوقت الراهن”. مضيفا “أنا رئيس الفاف إذن تأكدوا أننا لن نواجه أي عقوبات من قبل الفيفا”.

وعن سقوط دفاع تاجنانت لقسم الهواة وبعض الفرق التي كانت مهددة بالسقوط قال رئيس الفاف”يجب تطبيق إسقاط الفرق إلى الهواة”. تابعا “في حالة عدم إمتلاك إجازات وهو ما حدث في البطولة هذا الموسم”. وأضاف ” لن نتساهل مع مشكل الإجازات”.

كما قال عمارة عن موضوع الصعود والنزول “السقوط والنزول المواسم المقبل، ستسقط أربع فرق وسيصعد إلى حظيرة الكبار فريقان”. تابعا “ومستقبلا يمكن التغيير مجددا”. وختم “ليس عيب أن نقول أننا أخطأنا والأهم هو التغيير وتصحيح الأخطاء”.